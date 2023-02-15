ألمانيا تتسلم أول شحنة غاز من الشرق الأوسط تغطي حاجة ربع مليون منزل بالكهرباء

الوكيل الإخباري - تسلمت ألمانيا أول شحنة غاز طبيعي مسال من الشرق الأوسط في إطار محاولات أكبر اقتصاد في أوروبا لتنويع مصادر إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا وذلك عقب الحرب الأوكرانية.



وأعلنت "أدنوك" الإماراتية، وشركة "آر دبليو إي ايه جي" الألمانية، في بيان الأربعاء، عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أبوظبي إلى محطة البهافن العائمة لاستيراد الغاز الطبيعي في مدينة برونسبوتل الألمانية.



وتعتبر الشحنة التي يبلغ حجمها 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والتي تم إنتاجها من منشآت "أدنوك للغاز" في جزيرة داس في أبوظبي، الشحنة الأولى التي سيتم استخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية، وأول شحنة من الغاز الطبيعي المسال يتم تصديرها إلى ألمانيا من الشرق الأوسط، بحسب البيان.



شحنة الغاز الطبيعي التي تم تسليمها لألمانيا، اليوم، تكفي لإنتاج ما يقارب 900 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد ربع مليون منزل ألماني بالكهرباء لمدة عام، وفقا لما جاء في البيان.

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وكانت ألمانيا وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي في سبتمبر 2022. وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات، والعمل المناخي. ( سكاي نيوز )

