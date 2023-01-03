ألمانيا تستقبل أول ناقلة تحمل الغاز المسال من أميركا

الوكيل الإخباري - وصلت أول شحنة منتظمة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، الثلاثاء، في إطار جهود واسعة النطاق لمساعدة البلاد على استبدال إمدادات الطاقة التي كانت تتلقاها في السابق من روسيا.

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وصلت الناقلة "ماريا إنرجي" إلى ميناء فيلهلمس هافن على بحر الشمال، حيث سيتم تحويل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى غاز في محطة عائمة خاصة قام المستشار الألماني أولاف شولتس بافتتاحها الشهر الماضي.



وسارعت ألمانيا للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وتشكل منشأة فيلهلمس هافن واحدة من العديد من هذه المحطات التي تجري الاستعانة بها لتجنب نقص إمدادات الطاقة. ( سكاي نيوز )