الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

هل تعتمد السعودية الهوية الصحية لإثبات تحصين المعتمر من كورونا ؟

مجموعة السبع تطالب بهذا الإجراء لتجنب أزمة غذاء عالمية

الصحة: 108 أطفال تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أوكرانيا تحظر تصدير الأسمدة

روسيا تواصل إغلاق سوق الأوراق المالية الأسبوع الجاري

الصحة المصرية: انتهاء ذروة موجة كورونا الخامسة وإلغاء البيان اليومي نجاح للدولة

وفيات الأحد 13-3-2022

استقرار سعر البندورة والخيار اليوم في السوق المركزي

القطاع التجاري يطالب بتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

شركات طاقة روسية قد تتخلف عن سداد ديونها

الأحد، 13-03-2022 08:43 ص

ألمانيا تعتزم التخلي عن النفط الروسي بنهاية العام الجاري

3202210231014949134348


الوكيل الاخباري- تعتزم ألمانيا التخلي عن الفحم، والنفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لما أعلنه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم السبت.

وقال الوزير المؤيد للقضايا البيئية لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ: "كل يوم، وحتى كل ساعة، نودّع أكثر فأكثر الواردات الروسية".

وأضاف "إذا تمكنا من القيام بذلك، سنصبح مستقلّين عن الفحم الروسي في الخريف وشبه مستقلّين عن النفط الروسي في نهاية العام".

في المقابل، يبدو التخلي عن الغاز الروسي أكثر تعقيداً، حيث قال هابيك، "ألمانيا لا تملك قدراتها الخاصة لاستيراد الغاز المسال، حتى لو أن البلاد تعمل حالياً على هذا الأمر".

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
مشاهد24-أزمة-غذاء-عالمية

مجموعة السبع تطالب بهذا الإجراء لتجنب أزمة غذاء عالمية

liv-35

أوكرانيا تحظر تصدير الأسمدة

مشروعية_التعامل_في_سوق_الأوراق_المالية__حكم_التعامل_في_البورصة

روسيا تواصل إغلاق سوق الأوراق المالية الأسبوع الجاري

320229164837155987495

القطاع التجاري يطالب بتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

16196966255749

شركات طاقة روسية قد تتخلف عن سداد ديونها

4 - Copy

أسعار الذهب محليا

أخبار متعلقة
1237053999

فرنسا: أوروبا لديها الحلول للاستغناء عن الغاز الروسي

6aafcba9-a02d-429d-8ec2-52053bc080a4_16x9_1200x676

ألمانيا تعلق ضمانات الصادرات والاستثمارات لروسيا

image_750x_621672b8871e0

ألمانيا تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور 25% في العام الحالي

h_57179873-scaled

ألمانيا: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي إذا لزم الأمر

0555C292-0936-4DCA-9D7E-2F4086D84210.

ألمانيا تخشى شللا اقتصاديا إذا اندلعت الحرب بين موسكو وكييف

62090c174236041ad46c7fb7

النمسا: لن نتخلى عن السيل الشمالي- 2 لإرضاء دول أخرى