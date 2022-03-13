ألمانيا تعتزم التخلي عن النفط الروسي بنهاية العام الجاري

الوكيل الاخباري- تعتزم ألمانيا التخلي عن الفحم، والنفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لما أعلنه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم السبت.



وقال الوزير المؤيد للقضايا البيئية لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ: "كل يوم، وحتى كل ساعة، نودّع أكثر فأكثر الواردات الروسية".



وأضاف "إذا تمكنا من القيام بذلك، سنصبح مستقلّين عن الفحم الروسي في الخريف وشبه مستقلّين عن النفط الروسي في نهاية العام".



في المقابل، يبدو التخلي عن الغاز الروسي أكثر تعقيداً، حيث قال هابيك، "ألمانيا لا تملك قدراتها الخاصة لاستيراد الغاز المسال، حتى لو أن البلاد تعمل حالياً على هذا الأمر".

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