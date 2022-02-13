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الأحد، 13-02-2022 04:05 م

النمسا: لن نتخلى عن السيل الشمالي- 2 لإرضاء دول أخرى

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الوكيل الاخباري- قالت مارغريت شرامبوك وزيرة الاقتصاد والسياسة الرقمية في النمسا، إن بعض الدول تريد أن تتخلى فيينا عن المشاركة في خط "السيل الشمالي- 2"، لكن بلادها لن تخضع لرغبات الآخرين.

وشددت الوزيرة على ضرورة تشغيل الخط، الذي تعتبر النمسا المستثمر الرئيسي الثاني فيه بعد ألمانيا، إذا لم يحدث "الغزو الروسي" لأوكرانيا.

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وأضافت الوزيرة: "أعلم أن بعض الدول ترغب في أن تتخلى النمسا عن خط السيل الشمالي- 2، لكن ذلك لن يحدث لا من جانبي ولا من جانب وزير الخارجية، لأننا كدولة استثمرنا كثيرا [في الغاز خط أنابيب] عبر [شركة النفط والغاز النمساوية] OMV".

ووفقا لها، يجب على الدول الأجنبية الالتزام بسيادة القانون الدولي و "نحن بحاجة إلى ضمان أمن استثمارات OMV. نحن نعتقد أنه يجب تشغيل الخط، إذا لم يحدث الغزو".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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