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الأربعاء، 16-06-2021 09:37 م

ألمانيا .. شراء بيانات عن أصول في دبي لمكافحة التهرب الضريبي

المانيا


الوكيل الإخباري - أوعز وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، بشراء بيانات عن الألمان الذين يمتلكون أصولا في دبي، في إطار جهود السلطات لمكافحة التهرب الضريبي.

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وأعلنت وزارة المالية الألمانية  أن البيانات الموجودة على القرص المضغوط أرسلت إلى السلطات المالية الإقليمية، اليوم الأربعاء، لفحصها واتخاذ قرار بشأن بدء إجراءات ضد المخالفين المحتملين.


وقال وزير المالية أولاف شولتس في بيان "نستخدم كل الوسائل للكشف عن المخالفات الضريبية مع المجموعة الجديدة من البيانات، نلقي الضوء على الزوايا المظلمة التي يتحصن فيها المتهربون من الضرائب حتى الآن".


وبدأت المفاوضات مع مخبر مجهول في يناير، وتم الشراء مقابل مبلغ لم يكشف عنه في فبراير، على الرغم من أنه تم الإعلان عنه الآن فقط.

 

وتأتي عملية الشراء قبل الانتخابات العامة الألمانية المزمع إجراؤها في 26 سبتمبر، والتي يعتبر فيها شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار في الحكومة المنتهية ولايتها، مرشح حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط لخلافة أنغيلا ميركل المحافظة، كمستشار لألمانيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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