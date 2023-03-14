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الثلاثاء، 14-03-2023 04:38 م

أميركا.. التضخم يواصل التراجع متماشيا مع التوقعات

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الوكيل الإخباري - واصل معدل التضخم السنوي في أميركا تراجعه مسجلا 6 % في فبراير الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، وذلك مقابل 6.4 % في يناير.

وعلى أساس شهري، تباطأ معدل التضخم في فبراير إلى 0.4 % بما يتوافق مع التوقعات، وذلك مقابل 0.5 % في يناير.

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أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني بعض السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية والطاقة، فقد تباطأ أيضا كما هو متوقع إلى 5.5 % في فبراير مقابل 5.6 % في يناير.

وعلى أساس شهري فقد ارتفع مؤشر التضخم الأساسي إلى 0.5 % في فبراير وهو ما يزيد قليلا على التوقعات باستقراره عند نفس مستوى يناير البالغ 0.41 %.

وتترقب الأسواق تحركات الفيدرالي الأميركي الذي سيجتمع يومي 21 و22 مارس الجاري من أجل تحديد اتجاه أسعار الفائدة، حيث تحولت التوقعات إلى أن المركزي الأميركي قد يفضل تأجيل رفع أسعار الفائدة عقب الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي الأميركي على خلفية انهيار بنكي "سيلكون فالي" و"سيغنتشر". ( سكاي نيوز )

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