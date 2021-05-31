أميركا تؤكد استيرادها نفطا إيرانيا رغم العقوبات

الوكيل الإخباري - كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة استوردت شحنة نادرة بلغ حجمها 1.033 مليون برميل من الخام الإيراني رغم العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.



وأظهرت بيانات على موقع إدارة معلومات الطاقة أن الشحنة تم استيرادها في مارس الماضي، وهي ثاني استيراد للولايات لنفط من إيران منذ أواخر عام 1991.

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هذا وقد نفت وزارة النفط الإيرانية، في وقت سابق، التقارير التي انتشرت مؤخرا حول استيراد الولايات المتحدة مليون برميل نفط من إيران في مارس الماضي.



يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع النفط الإيراني في عام 2018 بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015.



وأعلنت واشنطن آنذاك عن سعيها لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر من خلال العقوبات ضد الشركات الخاصة والجهات الحكومية المتعاونة مع طهران.

المصدر : روسيا اليوم