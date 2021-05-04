الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المفرق: 40 مخالفة لمحلات تجارية منذ بداية رمضان

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

بفضل لقاح كورونا.. فايزر تتوقع عائدات بـ 26 مليار دولار في 2021

إدارة ترخيص السواقين تفتتح خدمة الترخيص من مركبتك

تعميم من وزارة التعليم العالي بشأن تلقي مطاعيم كورونا

وفد من الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم في زيارة رسمية

الأمانة لـ الوكيل : 1500 موظف تلقى اللقاح ضمن حملة التطعيم

زعيم المعارضة بالهند يدعو للعزل العام مع تخطي إصابات كورونا حاجز الـ 20 مليونا

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

رغم إنكارها تفشي الوباء.. كوريا الشمالية تحذر من معركة طويلة ضد كورونا

الثلاثاء، 04-05-2021 02:55 م

سعر خام برنت يقفز إلى أكثر من 69 دولارا للبرميل

برنت


الوكيل الإخباري - قفز سعرخام برنت إلى 69.04 دولار، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 68.33 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 65.18 دولارا للبرميل.

اضافة اعلان

وقال محللون، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط تدعم باحتمال زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تستعد ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، ويعتزم الاتحاد الأوروبي استقبال المزيد من الزوار الأجانب الذين جرى تطعيمهم.


وبحثا عن المزيد من المؤشرات على ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة، سيراقب المتعاملون تقارير عن مخزونات النفط الخام والمنتجات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
40bcfc67-c089-41c3-afb1-afbba20a40a0

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

51c1322a-f658-418b-8770-cd9564a310ef_16x9_1200x676

بريطانيا والهند تعلنان عن استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار

6090e7024c59b71db6417b47

السعودية تشهد مؤشرات على التعافي من عواقب كورونا

ارامكو

شركة أرامكو السعودية تعلن عن أرباح استثنائية

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 4/5/2021

لل

البنك المركزي: اتخذنا أفضل الإجراءات خلال كورونا

أخبار متعلقة
بروج

بروج الإماراتية تجري محادثات لشراء شركة للطاقة النظيفة

1618494346888

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

نفط

ارتفاع النفط أكثر من 5 بالمئة

النفط-الخام-icn-18-8-2015

هبوط أسعار النفط في العالم مع زيادة إصابات كورونا

خ

الذهب يهبط وسط آمال في تعاف اقتصادي سريع

دز

الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين