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الأحد، 24-07-2022 12:42 م

أوكرانيا: تصدير محصول الحبوب قد يستغرق عامين إذا لم تعمل الموانئ

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الوكيل الإخباري - أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أوليج أوستينكو ، اليوم الأحد، أن تصدير 60 مليون طن من الحبوب قد يستغرق نحو عامين إذا لم تعمل الموانئ في بلاده.

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وقال إن أوكرانيا يمكن أن تكسب 10 مليارات دولار من خلال بيع 20 مليون طن من الحبوب من محصول العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم"، كما تمتلك البلاد 40 مليون طن من الحصاد الجديد، ما يعني أن 60 مليون طن من الحبوب لا تزال حبيسة في أوكرانيا.


وأضاف أنه إذا كانت الموانئ الأوكرانية غير محظورة، فإن أوكرانيا يمكن أن تنقل هذه الكمية المقدرة بـ 60 مليون طن من الحبوب في غضون 8 إلى 9 أشهر.


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