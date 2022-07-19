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أسعار الحديد والأخشاب والاسمنت محليا

الثلاثاء، 19-07-2022 01:06 م

أسعار الحديد والأخشاب والاسمنت محليا

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
انخفضت أسعار الحديد في السوق المحلي إلى 625 دينار للطن، بعد تراجع سعر صرف اليورو عالميا، بحسب تجار في القطاع.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن استيراد الحديد من الخارج متوقف بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، وأنه يتم تأمين الحديد من المصادر المحلية.

وأشاروا إلى أن الأردن كان يستورد الحديد من أوكرانيا وروسيا، وتأثر بعد تطور الأزمة السياسية بين البلدين إلى صراع عسكري.

وعلى صعيد آخر، أفاد تجار أخشاب بأن أسعار الأخشاب انخفضت لبعض الأصناف من 5-25 دينار بعد تراجع أسعار اليورو منذ حوالي أسبوع.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن انخفاض أسعار جاء بسبب انخفاض أسعار الشحن وأسعار اليورو وخاصة أن معظم مستوردات الأردن منها مصدرها أوروبا.

كما بلغ سعر بيع طن الاسمنت اليوم الثلاثاء، 98 دينار شاملا أجور النقل للمستهلك.

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