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السبت، 23-07-2022 11:24 ص

ترحيب أممي باتفاق استئناف تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

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الوكيل الاخباري - رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا ، برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركيا، قائلا أنه "سيفتح طريقا للصادرات الغذائية التجارية من أوكرانيا عبر البحر الأسود".اضافة اعلان


وقال غوتيريش في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، إن هذا الاتفاق "سيساعد على تجنب كارثة نقص الغذاء للملايين في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أنه منارة للأمل والفرص والإغاثة، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الاتفاق الموقع في إسطنبول استغرق جهدا كبيرا والتزاما من جميع الأطراف، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يجب أن يتم تنفيذه بالكامل، لأن العالم في أمس الحاجة إليه لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وشدد على أن الأمم المتحدة "ستظل مشاركة عن كثب في العمل من أجل نجاح الاتفاق".

وفيما يتعلق بالاتفاق المنفصل الذي وقعته الأمم المتحدة وروسيا بشأن الغذاء والأسمدة، قال الأمين العام إن الاتفاق على تسهيل الوصول العالمي دون عوائق إلى الأغذية والأسمدة الروسية هو خطوة إلى الأمام في معالجة أزمة الغذاء التي تجتاح العالم.

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