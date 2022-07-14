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الخميس، 14-07-2022 02:52 م

الخزانة الأميركية: فرض سقف لسعر لخام الروسي سيحد من ارتفاع الأسعار عالميا

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الوكيل الاخباري - حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قادة الاقتصادات الكبرى (مجموعة العشرين) على العمل بشكل أوثق لمواجهة تأثير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وتجتمع يلين ووزراء مالية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية لعقد اجتماعات تبدأ يوم غد الجمعة.

وتسعى يلين إلى الحصول على دعم لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، وهو ما قد يساعد في السيطرة على تكاليف الطاقة وتخفيف التضخم المرتفع لعقود في عدة دول.

ودعت يلين، المجتمع الدولي إلى تحميل روسيا المسؤولية عن الحرب وتأثيراتها المأساوية على أسعار الطاقة والأمن الغذائي.

وأشارت يلين إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة التي شكلت حوالي نصف الزيادة في القفزة السنوية البالغة 9.1 بالمئة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يونيو الماضي.

كما اعتبرت يلين، أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول، ما يجعله في مقدمة أولويات إدارة الرئيس جو بايدن.

(سكاي نيوز)

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