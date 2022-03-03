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إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

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الخميس، 03-03-2022 12:59 م

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي برنامج الشراكة المؤسسية بين الوزارتين برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي والمدير العام للسياسة الاقتصادية الخارجية الدكتور دومينيك شنيتشل في الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع  وبمشاركة سعادة السفير الألماني لدى المملكة السيد بيرنهارد كامبمان، د. عبد العزيز المخلافي ـ والأمين العام لغرفة التجارة الألمانية  العربية، وممثل السفارة الاردنية في برلين  وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

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وتتركز هذه الشراكة على بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات بما يخدم ترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يخدم السياسة العامة للوزارة في تطوير أداء الصادرات الأردنية من خلال اشراك القطاع الخاص والجهات المعنية من كلا القطاعين العام والخاص ممثلة بالوزارة والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والغرف التجارية والصناعية وشركة بيت التصدير.


وتأكيداً على الأهمية السياسية ودعماً للشراكة، أكدت الأمين العام على أهمية العلاقات التي تربط المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وأنها تعد فرصة لتبادل الخبرات وبناء الكفاءات ضمن مجال الجهود لتعزيز الصادرات والترويج مع النظراء الألمانيين، وبينت بان البرنامج يتوافق مع اولويات عمل الحكومة 2021-2023 فيما يخص محور دعم وتطوير الصادرات بإسهامه في تحسين الوصول إلى الأسواق وظروف الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز العلاقات التجارية الألمانية الأردنية بشكل عام. 


كما أكد الجانب الألماني حرصه على تبادل الخبرات ومشاركة المعنيين في الحكومة الاردنية والقطاع الخاص في الاردن تجارب الحكومة والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية في المجالات ذات الاهتمام.


وأعرب المشاركون عن ارتياحهم لبدء هذا التعاون الجديد وتطلعهم إلى الأنشطة ضمن هذا البرنامج وتطلعهم لتمديد هذه الشراكة بعد نهاية المدة الزمنية للبرنامج.

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