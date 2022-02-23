البنك الدولي: تبني التكنولوجيا حلّ للحد من الفقر والبطالة في الأردن

الوكيل الإخباري - عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية مع عدد من المدراء الدوليين لدى مجموعة البنك الدولي، بحضور أعضاء المنتدى من القطاع الخاص وخبراء البنك الدولي في القطاعات المختلفة.
وناقشت الجلسة رأي القطاع الخاص الأردني حول الإصلاحات المطلوبة وذات الأولوية في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي يمكن البناء عليها، والجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار.
وأكد مدراء البنك الدولي خلال الجلسة على ضرورة استثمار الفرص والموارد المتاحة في الأردن لتسريع وتيرة النمو، والحد من الفقر والبطالة، وذلك من خلال تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة والزراعة والخدمات المالية والصناعة وبالتركيز على التصدير.
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وأشاروا إلى أن البنك الدولي ينظر لهذه القطاعات كأولوية للأردن، وهذا يتطلب تشاركية القطاع الخاص والعام لتعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات، بما يمكن من زيادة معدلات التوظيف للشباب الأردني، وزيادة الإنتاجية، والذي ينعكس إيجاباً على خفض نسبة الدين العام.
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