الأحد 06-02-2022
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الأحد، 06-02-2022 10:36 ص

سقف سعري لمشتق واحد من المحروقات في الأردن قريباً

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الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون إن الهيئة تسير حالياً نحو وضع سقوف سعرية لمشتق واحد من المحروقات.

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واكد اللبون، أن الهيئة قدمت الطلب بشأن وضع سقف سعري لنوع واحد من المحروقات مع ترجيح الانتهاء من ذلك خلال 30 يوما.


وأوضح أن التفكير حالياً ينصب على أن لا يكون النوع عليه طلب كبير من المواطنين.

وبين اللبون أن ذلك يأتي حتى يكون هناك خارطة طريق نتعلم من خلالها، وما آثاره على السوق الاردنية.

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