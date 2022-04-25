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الإثنين، 25-04-2022 11:23 ص

إعداد عقوبات أوروبية ذكية على واردات النفط الروسية

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة ”التايمز“ اليوم الاثنين نقلا عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد ”عقوبات ذكية“ على واردات النفط الروسية.

وقال دومبروفسكيس للصحيفة ”نعمل على حزمة عقوبات سادسة، وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات، نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا“.

وأضاف للصحيفة أنه لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين.

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ارم

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