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الجمعة، 01-04-2022 10:37 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - تواصل أسعار النفط الانخفاض اليوم، ويأتي ذلك بعد أن أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام كميات كبيرة من احتياطيات النفط في الولايات المتحدة، في محاولة لخفض تكاليف الوقود المرتفعة.

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وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.98% إلى 99.30 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.75% إلى 103.90 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".


وأمس أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب ما يصل إلى 180 مليون برميل من النفط من المستودعات الأمريكية على مدى 6 أشهر، وهي خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة.


وتراجعت أسعار الذهب الأسود الخميس بعد الإعلان عن هذه الخطوة، التي تهدف إلى تخفيف المخاوف بشأن إمدادات الخام في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.

 

روسيا اليوم


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