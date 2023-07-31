إيرادات السياحة التركية تقفز لـ13 مليار دولار بالربع الثاني

الوكيل الإخباري - قفزت الإيرادات السياحية في تركيا بنسبة 23.1 بالمئة إلى 12.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بحسب بيانات معهد الإحصاء، ليواصل القطاع أداءه القوي.

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وكانت الإيرادات قد ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 بالمئة عن العام السابق إلى مستوى غير مسبوق عند 46.28 مليار دولار، إذ تلاشت آثار كورونا التي استمرت فترة طويلة ودفعت تداعيات حرب أوكرانيا عدد الوافدين الروس للزيادة.



وأظهرت بيانات لوزارة السياحة التركية، الاثنين، أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا ارتفع بنسبة 11.35 بالمئة في يونيو عن العام السابق.



وبلغ عدد الزوار 5.58 مليون مقارنة مع 5.02 مليون في يونيو 2022 ونحو مليونين في الشهر نفسه من عام 2021 في ظل تأثير تدابير مكافحة كوفيد-19.

