اتفاق لإقامة معرض صناعي أردني سعودي

الوكيل الإخباري - اتفقت غرفة صناعة الأردن مع غرفة تجارة جدة، على إقامة معرض مشترك في كلا البلدين، يهدف إلى تحقيق التكاملية بالإنتاج الصناعي وعرض المنتجات في الأسواق المحلية. اضافة اعلان





وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، في بيان للغرفة اليوم الاثنين، أن الأردن يقدم فرصاً كبيرة ومتاحة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين، في ظل إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد، ووجود عدة منافذ حدودية مشتركة، تعتبر عاملاً كبيراً في توسيع التجارة البينية.



ودعا إلى ضرورة دعم فكرة إطلاق تكامل صناعي تجاري وائتلافات استثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الأردني حاليا إلى السعودية، تأتي استكمالا للزيارة الناجحة التي أجراها وفد صناعي أردني العام الماضي.



وقال إن التطور السريع الذي تشهده السعودية في مختلف المجالات وفي وقت قياسي يؤكد أن السعوديّة في الطريق الصحيح لتحقيق رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى العلاقات الأخويّة المتميّزة التي تجمع كلا البلدين وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعزيزها.



ولفت إلى أهمية تأسيس الحكومة السعودية لصندوق الاستثمارات العامّة الذي يستهدف الاستثمار في عدد من الدول بينها الأردن، حيث يهدف الصندوق إلى الاستثمار في قطاعات البنية التحتيّة، التعدين، الرعيّة الصحية، الأغذية والزراعة والتصنيع وغيرها من القطاعات الاستراتيجيّة.