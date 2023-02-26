الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

أوقاف الطفيلة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

زراعة المفرق توفر مطعوم التسمم المعوي لقطعان الماشية

إربد: جلسة توعوية حول نظام سجل المستفيد من قانون الشركات المعدل

الخدمة المدنية: إطلاق الكشف التنافسي الأساسي الأربعاء

عالم اردني : العالم الهولندي يستغفل الجميع .. لهذا السبب !

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الملك: أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

اليرموك: تأجيل انتخابات اتحاد الطلبة وتعديل التعليمات وفقا لنظام العمل الحزبي في الجامعات

إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار في السعودية

اتفاق لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة

 
الأحد، 26-02-2023 04:08 م

اتفاق لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة

6086c88d-سيارات-كهرباء


الوكيل الإخباري - وقع الأردن اليوم الأحد، اتفاقية مع البحرين والإمارات ومصر لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة، لتنتج سيارات من طراز “كروس أوفر كومباكت. 

اضافة اعلان


وتأتي هذه الاتفاقية ضمن اتفاق لإنشاء 3 مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الإمارات والأردن ومصر وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة.


وتم توقيع مذكرة تفاهم مع” المركز الأردني للتصميم والتطوير”جودبي” والهيئة العربية للتصنيع في مصر كشركاء للتصنيع، ومذكرة تفاهم مع شركة جارمكو البحرينية لتوريد صفائح الألمنيوم اللازمة للتصنيع، حيث يعد تسريع تبني مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، والاعتماد على مصادر طاقة بديلة، نموذجا من النماذج التي تعمل دول الشراكة على تبنيها، بما يعزز الاستدامة في الموارد، والصناعات، ويوفر حلول بيئية، مع تحديات المناخ التي يقف العالم أمامها، خصوصا، وأن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” حيث ستقود الإمارات الجهود العالمية لوضع حلول عملية أمام تحديات التغير المناخي.


وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شهد رئيس الوزراء توقيع 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية ، بقيمة تتجاور 2 مليار دولار، توفر قرابة 13 ألف فرصة عمل في الدول الأربع

إقرأ ايضا
225

بريطانيون يواجهون الرفوف الفارغة.. لماذا اختفت الطماطم؟

2252

إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار في السعودية

2126326-1470694919

انخفاض قياسي للعملة الإيرانية

LYNXNPEB9811D_L

خبير: التضخم الأمريكي سوف يعاود الارتفاع لـ 12%

62acca9e76dca

ألمانيا تضغط لتسريع التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند

f6a70eeb-البنك-الدولي

من هو المرشح لقيادة البنك الدولي في الفترة القادمة ؟

أخبار متعلقة
63faedeaee880

الاجتماع الثالث للشراكة الصناعية التكاملية يعقد في عمّان اليوم

5f3cab5e-قمح-5

روسيا تدرس إنشاء مراكز للحبوب والقمح والأدوية في البحرين

imgid556975

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

لللللل

مصر.. استثمارات جديدة في حقل ظهر بقيمة 1.2 مليار دولار

rosGkfKam1HZ6IIVLCFELEFru3HSmVwAyVyyNYtx

الأردن الخامس عربيا بين أعلى الدول في أسعار الفائدة

77

قانون قيصر يُعطل دعم لبنان بالكهرباء عبر الأردن