اتفاق لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة

الوكيل الإخباري - وقع الأردن اليوم الأحد، اتفاقية مع البحرين والإمارات ومصر لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة، لتنتج سيارات من طراز “كروس أوفر كومباكت.

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وتأتي هذه الاتفاقية ضمن اتفاق لإنشاء 3 مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الإمارات والأردن ومصر وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة.



وتم توقيع مذكرة تفاهم مع” المركز الأردني للتصميم والتطوير”جودبي” والهيئة العربية للتصنيع في مصر كشركاء للتصنيع، ومذكرة تفاهم مع شركة جارمكو البحرينية لتوريد صفائح الألمنيوم اللازمة للتصنيع، حيث يعد تسريع تبني مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، والاعتماد على مصادر طاقة بديلة، نموذجا من النماذج التي تعمل دول الشراكة على تبنيها، بما يعزز الاستدامة في الموارد، والصناعات، ويوفر حلول بيئية، مع تحديات المناخ التي يقف العالم أمامها، خصوصا، وأن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” حيث ستقود الإمارات الجهود العالمية لوضع حلول عملية أمام تحديات التغير المناخي.



وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شهد رئيس الوزراء توقيع 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية ، بقيمة تتجاور 2 مليار دولار، توفر قرابة 13 ألف فرصة عمل في الدول الأربع