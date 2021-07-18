اتفاق مبدئي لكبار المنتجين في أوبك+ لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر

الوكيل الإخباري- قال مصدر بـ "أوبك+" اليوم الأحد، إن كبار المنتجين بالمجموعة توصلوا لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر، وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022.

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وأضاف المصدر، أن منظمة "أوبك+" ستعقد اجتماعا عن بعد في وقت لاحق من اليوم الأحد.



وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد أكدت في وقت سابق أن "أسواق النفط ستشهد شحا كبيرا إذا استمر مأزق أوبك+، وإذا بقيت حصص الإنتاج عند مستويات شهر يوليو" مشيرة إلى أن المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور، لتتحول إلى حرب أسعار.

المصدر: روسيا اليوم