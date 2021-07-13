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الثلاثاء، 13-07-2021 11:40 ص

وكالة الطاقة الدولية: مأزق أوبك+ يهدد بحرب أسعار في ظل ارتفاع الطلب

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الوكيل الإخباري- أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن "أسواق النفط ستشهد شحا كبيرا إذا استمر مأزق أوبك+، وإذا بقيت حصص الإنتاج عند مستويات شهر يوليو".

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وأشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى أن "المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور، لتتحول إلى حرب أسعار في الوقت الذي تطلق فيه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ارتفاعا على طلب الخام".


ولفتت، إلى أن "احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى إذا كان بعيدا، يهدد الأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعافِ اقتصادي هش".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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