السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 26-03-2022 09:50 ص

ارتفاع أسعار الذهب محليا

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، ارتفاعا بقيمة تراوحت بين 30 و50 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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ووفقا للتسعيرة فقد ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين، إلى 39.8 دينارا، والشراء إلى 38.3 دينارا.


كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 46.5 دينارا، والشراء إلى 44 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 35.5 و32.5 دينارا على التوالي.


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