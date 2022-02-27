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الأحد، 27-02-2022 06:20 ص

ارتفاع كبير لأسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً، بالتزامن مع أزمة الحرب في أوكرانيا، والتي تستمر لليوم الرابع على التوالي، فيما ارتفع سعر الغرام الواحد بنحو 40 دولاراً، وسط توقعات بزيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات في ضوء الأزمة المتفاقمة على المستوى الدولي.

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وبحسب الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق بالتزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، الخميس.


وأكد أن الأسعار تتأثر بشكل عام بالأزمات والحروب لعدة أسباب؛ أبرزها اعتماد الدول على الاحتياطات من المعدن الأصفر كاحتياطات آمنة بعيداً عن تهاوي العملات وتضارب السوق، وأيضاً تأثراً بالاضطرابات في البورصات العالمية التي تنتج عادة عن الأزمات أو الكوارث وكذلك الحروب.


وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" رجّح العمدة أن تشهد الأسواق حالة من الارتفاع ثم الاستقرار خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالات هدوء الأزمة بين الجانبين الروسي والأوكراني، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن الأسعار لن تعود للانخفاض مجدداً، لكن ما يمكن أن يحدث هو حالة من الاستقرار وعدم الارتفاع.

 

سكاي نيوز


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