ارتفاع أسعار الشحن عالميا يخفض أعداد الحاويات في ميناء العقبة 8%

الوكيل الإخباري - سجل ميناء العقبة انخفاضا في أعداد الحاويات المصدرة والمستوردة، بواقع 2ر8 بالمئة، في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

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وأظهرت أرقام نقابة ملاحة الأردن تراجع أعداد الحاويات المصدرة والمستوردة إلى نحو 433 ألف حاوية حتى نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 471 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا.



كما تراجعت أعداد الحاويات المصدرة والمستوردة في ميناء العقبة، خلال شهر تموز الماضي، بواقع 12 بالمئة، لتنخفض إلى 59 ألفا مقارنة بنحو 67 ألفا عن الفترة نفسها من العام الماضي.



إلى ذلك، تراجعت أعداد السيارات المصدرة والمستوردة عبر ميناء العقبة في أول 7 أشهر، بواقع 2 بالمئة، مقارنة بحوالي 64 ألف سيارة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

