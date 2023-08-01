ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية 1.1% خلال الربع الثاني من 2023

الوكيل الاخباري - ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.8% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.

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وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، فإن الرقم القياسي تأثر بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% والعقارات التجارية بنسبة 0.2%، كما ساهم انخفاض القطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.



وجاء ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023.



