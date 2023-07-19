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الأربعاء، 19-07-2023 04:35 م

اتفاق سعودي - تركي على دعم فرص التكامل الاقتصادي

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الوكيل الاخباري - أكد بيان سعودي تركي مشترك أعقب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السعودية على الأواصر الأخوية والعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وشعبيهما.

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والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قصر السلام بجدة، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.


وفي بداية الاجتماع، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس أردوغان على فوزه في الانتخابات الأخيرة في تركيا.

 

وثمن الجانب التركي الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيدا بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية تركيا.

 

كما أعرب الجانب التركي عن تقديره للدعم الذي قدمته المملكة لتركيا في أعقاب كارثة الزلزال الذي وقع بتاريخ 6 فبراير 2023.

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