الاقتصاد السعودي ينمو 1.1% بالربع الثاني

الوكيل الإخباري - نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، بحسب التقديرات الأولية التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية الاثنين.

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وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن النمو جاء مدفوعا إلى حد كبير بزيادة 5.5 % في الأنشطة غير النفطية، بينما انكمشت الأنشطة النفطية 4.2% .



وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فإن معدل النمو بالربع الثاني، هو الأدنى على أساس فصلي منذ الربع الثاني 2021.



وفي الربع الأول من العام الجاري، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% ، على أساس سنوي، مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

