الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 10:03 ص

النفط يتجه إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% في التعاملات المبكرة الخميس لتعوض خسائر الجلسة الماضية، بعدما طغى شح المعروض والتوقعات بزيادة الطلب الصيني على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

ومع أن تحرك الاحتياطي الفيدرالي كان متوقعا، يتحول تركيز السوق إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) إذ تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف اجتماعها الشهري الأسبوع المقبل.

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وستكون توقعات اللجنة للطلب أساسية في معرفة ما إذا كانت السعودية ستقرر تمديد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر.

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