النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

الوكيل الاخباري - تباينت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر الاثنين، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى أيلول/سبتمبر وشح الإمدادات العالمية.

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وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولارا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولارا للبرميل.



وينتهي عقد خام برنت لشهر أيلول/سبتمبر في وقت لاحق اليوم. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا حيث سجل 84.23 دولارا للبرميل بانخفاض 18 سنتا.



وكان برنت وغرب تكساس الوسيط استقرا الجمعة، عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل نيسان ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأميركية. والخامان في طريقهما لإنهاء شهر يوليو تموز بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ كانون الثاني/يناير 2022.

وكالات