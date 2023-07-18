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الثلاثاء، 18-07-2023 01:08 م

عقل: إنتاج 100 ألف جيجاواط من الطاقة المتجددة يعني الاستغناء عن 2 مليون برميل نفط يومياً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير النفطي هاشم عقل، إنه بالرغم من تمديد السعودية قرار خفض الإنتاج الطوعي للنفط حتى عام 2024، إلا أنه ما زال هناك عدة عوامل تضغط على أسعار النفط وتبقيها دون الـ 80 دولار. اضافة اعلان


وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن الطاقة المتجددة واحدة من أبرز هذه العوامل، حيث أن إنتاج 100 ألف جيجاواط من الطاقة المتجددة يعني الاستغناء عن 2 مليون برميل نفط يومياً.

ونوه إلى أن السيارات الكهربائية تشكل عامل ضغط، حيث أن إنتاج 120 جيجاواط ساعة من البطاريات الكهربائية سنوياً تستهلكها المركبات، تؤدي إلى ازاحة 455 مليون جالون بنزين، وهو ما يعادل 1.720 مليون طن سنوياً.

وأكد أن انتاج الدول خارج أوبك+ المتزايد للنفط يؤدي إلى زيادة العرض وهو خارج سيطرة أوبك+ وبالتالي الضغط على السعر ليبقى دون الـ 80 دولاراً.

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