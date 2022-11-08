الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

ايعاز هام من وزير الإدارة المحلية بشأن التجمعات السكانية الموجودة خارج التنظيم

خبير تربة يوضح حول انهيار بناية اللويبدة

بعد السحب الأول.. تحميل 130 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

13 ألف برميل يوميا واردات الأردن من نفط العراق خلال أكتوبر

صحة البلقاء تكشف مصدر اصابة شخص بجرثومة إي كولاي

محافظ عجلون: شهر على تجهيز البنية التحتية والطرق لتلفريك عجلون

اليمن .. اغتيال مستشار وزير الدفاع وأحد مرافقيه في مأرب

مذكرة تفاهم أردنية إماراتية إسرائيلية للاستمرار في دراسات جدوى المياه والطاقة

تعليق جميع نشاطات كرة اليد في المملكة حداداً على اللاعب العطاري

 
الثلاثاء، 08-11-2022 02:06 م

ارتفاع أسعار الغاز في أمريكا لأعلى مستوياتها خلال شهر

image (90)


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال تعاملات، أمس الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، بحسب مركز تبنؤات المناخ الأمريكي.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية.

 

لكن المخزونات ظلت أقل من المعدلات الطبيعية بسبب زيادة الصادرات  المنتظر زيادتها خلال فصل الشتاء في ظل تسابق المشترين الأجانب على شراء الغاز لسد النقص الناجم عن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.


وتعاني مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية من النقص الأكبر في إمدادات الغاز، وهو ما يعني أنها ستواجه أزمة وقود التدفئة خلال الشتاء بسبب صعوبة الوصول إلى الإمدادات المحلية وانخفاض مخزونات الديزل (السولار) عن المستويات الطبيعية.


وارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي.

 

البيان

إقرأ ايضا
43776551_303

13 ألف برميل يوميا واردات الأردن من نفط العراق خلال أكتوبر

kop

كيفية شراء الأسهم: ستة نصائح من المحترفين

budapest-attractions

التضخم يصل إلى مستوى غير مسبوق في المجر مع نهاية العام

_122033307_fezcmlhxsaelz3r

المركزي الروسي: لا يجب التقليل من تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي والعالمي

b68a0814-أسعار-النفط (1)

انخفاض النفط عالميا بضغط من مخاوف بشأن الركود والطلب

794r679467946794r89o5780o

الصين: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.0524 تريليون دولار أميركي

أخبار متعلقة
image (63)

إصلاح التسرب في أنبوب النفط بين روسيا وألمانيا

12201626162241199

التضخم بأميركا يهبط لـ 8.2 بالمئة في سبتمبر بأقل من التوقعات

image (57)

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

1665405629042

تراجع الدولار الأميركي عالميا

image

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من مشاكل تخزين الغاز

61b1f5074c59b7131519997f

الكرملين: أميركا بدأت تفقد صوابها بسبب قرار أوبك+ خفض الإنتاج