ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير عن صحة ترامب

الوكيل الاخباري - زادت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم.

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وتأتي التصريحات بعد أيام قليلة من تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار ذعرا في الأسواق على نطاق واسع.



وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت إلى 40.11 دولار للبرميل، حيث صعد بنسبة 2.1%.



فيما زادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.5% إلى 37.96 دولار للبرميل.



وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4% يوم الجمعة الماضي وسط ضبابية تكتنف صحة ترامب، وهو ما تزامن مع مخاوف من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن محللين قالوا إن صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.



ولقيت الأسعار دعما أيضا باستمرار إضراب للعمال في النرويج اليوم، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، أي ما يعادل 8% من إجمالي الإنتاج، بحسب اتحاد النفط والغاز النرويجي.





المصدر : روسيا اليوم







