الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية ينعى طالبة توفيت بحادث سير

إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن عبر سوريا

توضيح من صندوق المعونة بشأن عمال المياومة

الكشف عن قيمة متطلبات الاستعداد لفصل الشتاء للاجئين في الأردن

دعوة لالتزام محلات الألبسة بالشروط الصحية

الغذاء والدواء للوكيل : بدء توريد مطعوم الأنفلونزا

رسالة أمنية للأردنيين

الجمارك تحدد المبلغ الواجب التصريح عنه عند دخول الأردن

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الأردن

رسالة من النعيمي إلى المعلمين - فيديو




الإثنين، 05-10-2020 10:31 ص

ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير عن صحة ترامب

1586125715909


الوكيل الاخباري - زادت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم.

اضافة اعلان

وتأتي التصريحات بعد أيام قليلة من تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار ذعرا في الأسواق على نطاق واسع.


وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت إلى 40.11 دولار للبرميل، حيث صعد بنسبة 2.1%.


فيما زادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.5% إلى 37.96 دولار للبرميل.


وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4% يوم الجمعة الماضي وسط ضبابية تكتنف صحة ترامب، وهو ما تزامن مع مخاوف من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

 

لكن محللين قالوا إن صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.


ولقيت الأسعار دعما أيضا باستمرار إضراب للعمال في النرويج اليوم، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، أي ما يعادل 8% من إجمالي الإنتاج، بحسب اتحاد النفط والغاز النرويجي.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
riyadh_saudi-arabia-mandatory-e-invoicing

السعودية.. القطاع الخاص غير النفطي يعود للنمو لأول مرة منذ فبراير

8202061196319803050

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

24032018_105958_0

سلطنة عُمان توقع اتفاقية مع شركة سويدية للتنقيب عن النفط

201003213715-national-security-risks-president-trump-coronavirus-positive-boot-kirby-nr-vpx-00000512-exlarge-169

كيف ستؤثر إصابة ترامب على الأسواق؟

ذهب-تونس-700x430

أسعار الذهب الإثنين 5/10/2020

18590783_101

بسبب كورونا ... 150 شركة نفط أمريكية معرضة للإفلاس

أخبار متعلقة
نفط

النفط الأميركي يهبط 5%

2222222222222222222222222222

تراجع حاد باسعار النفط عالمياً

5201618111651

ارتفاع جديد على اسعار النفط عالميا

197181

إرتفاع أسعار النفط عالمياً

نفط

أسعار النفط مستقرة

حح

هبوط أسعار النفط عالميا