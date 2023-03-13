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الإثنين، 13-03-2023 08:13 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

نفط8


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد بداية ضعيفة حيث دعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار سوقا ينتابها القلق من رفع أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.

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وبحلول الساعة 0410 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 82.97 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 76.88 دولار للبرميل.


ومعنويات السوق هشة إذ زادت المخاوف من توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة حسبما قال محللون في (يه.إن.زد بنك) في مذكرة صباح اليوم الاثنين.
ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار النفط.


وحصلت الأسعار على دعم أيضا من تصريحات أدلى بها أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يوم الأحد بخصوص الطلب الصيني على الخام.

 

سكاي نيوز


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