ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ساعات من تعهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتبارا من يوليو.

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو ما يعادل 3 في المئة لتسجل 78.42 دولار للبرميل عند الساعة 2219 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.27 دولار أو ما يعادل 3.2 في المئة ليسجل 74.01 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار للبرميل.



قررت السعودية إجراء خفض كبير آخر لإنتاجها النفطي في يوليو تموز إضافة إلى ما تم إقراره اليوم الأحد ضمن اتفاق أوسع نطاقا لمجموعة أوبك+ لتقليص الإنتاج حتى عام 2024 في وقت يسعى فيه التكتل لدعم أسعار النفط المتراجعة.

سكاي نيوز