الجمعة 10-12-2021
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الجمعة، 10-12-2021 03:39 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا وبرنت يتجاوز 75 دولاراً

النفط-يرتفع-الى-75-دولار-للبرميل


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأمريكية العالمية خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، فضلا عن ترقب بيانات التضخم وبيانات "بيكر هيوز" في الولايات المتحدة بحسب وول ستريت جورنال .

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وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم كانون الثاني المقبل بنسبة 0.9% إلى 71.6 دولار للبرميل.


وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط بنسبة 0.9% إلى 75.07 دولار للبرميل.

بترا

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