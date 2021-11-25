الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 07:48 ص

تراجع أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين لرؤية كيف سيرد كبار المنتجين على إفراج طارئ للخام من الاحتياطيات لدى دول من كبار المستهلكين بهدف تهدئة السوق، بالرغم من بيانات أشارت إلى طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة.

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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 78.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش، مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتا أمس الأربعاء، بحسب رويترز.


ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 82.20 دولار للبرميل، بعد خسارة ستة سنتات أمس.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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