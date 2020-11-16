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الإثنين، 16-11-2020 11:02 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

iraq-today-النفط


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة بدعم الآمال في أن تُبقي أوبك+ على قيود الإنتاج الحالية؛ ما طغى على بواعث القلق من تراجع الطلب على الوقود جراء تنامي الإصابات بفيروس كورونا وزيادة الإنتاج في ليبيا.

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وتدعمت الأسعار -أيضا- بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، الصين واليابان، وبيانات تفيد بأن مصافي التكرير الصينية عالجت المزيد من الخام على أساس يومي في تشرين الأول/ أكتوبر.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/ كانون الثاني إلى 43.78 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 1.6% ليسجل 40.76 دولار للبرميل.



 




 

 


 

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