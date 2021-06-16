ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما زاد سعر خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي، إذ تحسنت المعنويات على خلفية تراجع المخزونات وانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا.



وصعد خام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 74.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019.

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فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 72.54 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018.



