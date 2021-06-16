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الأربعاء، 16-06-2021 01:14 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما زاد سعر خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي، إذ تحسنت المعنويات على خلفية تراجع المخزونات وانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 74.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019.

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فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 72.54 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018.

وقال كبير محللي الأسواق، إدوارد مويا "حتى المتعاملين في غير الطاقة يراهنون على استمرار ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف مويا "تتحول توقعات الجميع بشكل مفرط إلى صعود أسعار النفط. آفاق الطلب على الخام قوية جدا إذ أنه مع التعافي من فيروس كورونا في أمريكا وأوروبا وآسيا سيعود الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في النصف الثاني من العام المقبل".

وقال مصدران في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار 8.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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