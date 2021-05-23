السيسي يخصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع

الوكيل الإخباري - قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، إن مصر لم تعان خلال أزمة كورونا من نقص السلع الغذائية لأنها دولة كبيرة قادرة على تدبير وتوفيق أوضاعها.

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وأضاف المصيلحي خلال تصريحات صحفية : أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية ودعم وزارة التموين ساهم في تفادي حدوث أزمة خلال فترة كورونا".



وتابع قائلا: "لدينا احتاطي استراتيجي كبير من السلع الغذائية وطرق تخزينها تتم على أعلى مستوي، مضيفا:" الرئيس السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع".



وأوضح أن "القيادة السياسية تدعم وزارة التموين لتوفير إحتياطي استراتيجي، وتم استلام 2.9 مليون طن قمح من المزارعين".



وأكمل:" لدينا احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم تقرير يومي للإطمئنان علي توفير السلع الأساسية".

المصدر : روسيا اليوم



