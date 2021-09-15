الأربعاء 15-09-2021
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الأربعاء، 15-09-2021 11:01 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، وتوقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.

ولكن انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في آب/أغسطس مع تراجع معدل تشغيل المصافي لأقل مستوى منذ أيار/ مايو وتراجع إنتاج المصانع، حدت من مكاسب سعر النفط.

وارتفع مزيج برنت الخام، 49 سنتا، ما يوازي 0.7 % إلى 74.09 دولار بحلول الساعة (0524 بتوقيت غرينتش)، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 48 سنتا، ما يعادل 0.7 % إلى 70.94 دولار للبرميل.

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المصدر: إرم

 

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