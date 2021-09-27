ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - تجاوز سعر برميل مزيج "برنت" 79 دولارا للمرة الأولى منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بحسب بيانات التداول.

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وأفادت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني للنفط ماركة "برنت" ارتفع بنسبة 1,2 في المئة ليبلغ 79.03 دولارا للبرميل، و لشهر ديسمبر/كانون الأول، ارتفع بنسبة 1,14 في المئة ليصل إلى 78.11 دولارا.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 75 دولارا للبرميل، ثم انخفض السعر قليلا عن هذا المستوى.



هذا ويتوقع زيادة في الطلب على المواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتياطيات النفط العالمية آخذة في الانخفاض، مع اقتراب الولايات المتحدة من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.



وبحسب ما نشرت "بلومبرغ"، فإن دول "أوبك +"، بدورها، تخفف قيود الإنتاج بوتيرة بطيئة للغاية، مما يضغط على الإمدادات.

سبوتنيك عربي