الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الثلاثاء 28/9/2021

زواتي: الأردن من أكبر منتجي الفوسفات والبوتاس والأسمدة في العالم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

محاولة ابتزاز ب350 ألف دينار والأمن يحذر

وفيات الثلاثاء 28/9/2021

50 طبيباً أردنياً ضحية كورونا

الصحة لـ الوكيل : قرار بإزالة الحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

مناشدة عبر برنامج الوكيل لمخالفة من يستعرض بمركبته ليلا

25 اصابة بانفجار في السويد

أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستويات تاريخية

الثلاثاء، 28-09-2021 08:40 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

نفط


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط عالميا في السوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، حيث قفز سعر برميل خام برنت إلى ما فوق 80 دولاراً، هو الأعلى في ثلاث سنوات، عززته توقّعات المستثمرين بارتفاع الطلب على البترول، وذلك بعد اعلان بعض الدول الأوروبية كالنرويج، الانتقال التدريجي وعودة الحياة الطبيعية إلى أسواق العمل.

اضافة اعلان


وفي اللحظات الأولى من اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بنسبة 0.8% ليصل إلى 80.19 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2018، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9 في المئة ليبلغ 76.07 دولاراً للبرميل .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 28/9/2021

6141af454c59b720f22cc3d1

أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستويات تاريخية

دولارات

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

637630737649780444

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

6151a9924236043ac36004f1

بعد مصر.. دولة عربية جديدة تصدر سندات خضراء

ذهب

أسعار الذهب الاثنين 27/9/2021

أخبار متعلقة
النفط

أسعار النفط تصعد عالميا

النفط

تراجع أسعار النفط عالميا

777777777777777-1

ارتفاع أسعار النفط عالميا

950

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ذهبببب

الذهب يصعد بدعم مخاطر النمو

6137170e4c59b772850fb298

ارتفاع أسعار النفط عالميا