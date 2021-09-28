ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط عالميا في السوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، حيث قفز سعر برميل خام برنت إلى ما فوق 80 دولاراً، هو الأعلى في ثلاث سنوات، عززته توقّعات المستثمرين بارتفاع الطلب على البترول، وذلك بعد اعلان بعض الدول الأوروبية كالنرويج، الانتقال التدريجي وعودة الحياة الطبيعية إلى أسواق العمل.

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وفي اللحظات الأولى من اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بنسبة 0.8% ليصل إلى 80.19 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2018، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9 في المئة ليبلغ 76.07 دولاراً للبرميل .

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