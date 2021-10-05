الثلاثاء 05-10-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي يعلن عن موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات

التعليم العالي يعلن عن موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات

تربوية الأعيان تبحث سبل تطوير التعليم العالي في المملكة

نقابة الصاغة لـ الوكيل : انقطاع الفيسبوك أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب

فوز سالم ارشيدات بالتزكية نائبا لرئيس مجلس محافظة إربد

مدفع القيصر الروسي يتصدر تصنيف أضخم المدافع في العالم

إعادة تأهيل مبنى قصر عدل العبدلي

أحد أسرى نفق الحرية يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

الإدارة المحلية: تعديلات على 10 قوانين و5 أنظمة

601 مليون دينار استثمارات قطر في بورصة عمان لنهاية ايلول

الثلاثاء، 05-10-2021 11:14 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

615c01004236040f2560f66d


الوكيل الاخباري- صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها في 3 سنوات على الأقل، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلنت مجموعة "أوبك+" التمسك بسياسة الإنتاج الحالية.

اضافة اعلان

 

وارتفع خام "برنت" بنسبة 0.3 بالمئة إلى 81.49 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد 2.5 بالمئة أمس الاثنين.

فيما وزاد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 77.74 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.

وقالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس": "نتوقع عودة تدريجية لنمو الطلب إلى طبيعته وسيبدأ انتعاش في المعروض التأثير على أسعار النفط اعتبارا من الربع الرابع".

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202125143247450343778

نقابة الصاغة لـ الوكيل : انقطاع الفيسبوك أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب

615c2d6d4c59b712bc0ff4ae

عملة البيتكوين عند أعلى مستوى في 4 أسابيع

image

601 مليون دينار استثمارات قطر في بورصة عمان لنهاية ايلول

السعودية 2

السعودية.. الصادرات غير النفطية تحقق أعلى معدل في تاريخها بغضون عام

2019-07

النقد الدولي يوافق على إقراض الأردن 418 مليون دولار في 2021

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 5/10/2021

أخبار متعلقة
نفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

614ad8d14236040cfd047cb7

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط

أسعار النفط تصعد عالميا

777777777777777-1

ارتفاع أسعار النفط عالميا

950

ارتفاع أسعار النفط عالميا

6137170e4c59b772850fb298

ارتفاع أسعار النفط عالميا