الجمعة 04-03-2022
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الجمعة، 04-03-2022 04:57 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح ليقترب الخام الأميركي من أعلى مستوى في 14 عاما وخام برنت من أعلى مستوى في 12 عاما على وشك تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2020.

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وجاء ذلك بفعل تكثيف الجيش الروسي لعملياته العسكرية على الأراضي الأوكرانية رغم استمرار الدول الغربية وأميركا فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، بحسب وول ستريت جورنال.


وارتفع الخام الأميركي بنسبة 4.5 بالمئة إلى مستوى 112.81 دولار، من مستوى الافتتاح عند 107.94 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 107.29 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 2.8 بالمئة إلى مستوى 114.06 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 110.94 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 109.66 دولار.

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