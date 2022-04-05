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الثلاثاء، 05-04-2022 11:49 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع توقعات بأن تفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات إضافية على روسيا بعد الفظائع المزعومة ضد المدنيين الأوكرانيين.

يتداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قرب 105 دولارات للبرميل مرتفعاً 1%، بعد إغلاقه على ارتفاع بنسبة 4٪ يوم أمس الاثنين، وهو أكبر مكسب في أسبوعين، فيما ارتفع خام برنت بأكثر من 1% إلى 108 دولارات للبرميل.

ستعلن واشنطن عن إجراءات إضافية ضد موسكو هذا الأسبوع، وفقًا لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الذي قال إن هذه الإجراءات قد تشمل مزيدا من القيود على الطاقة. وسيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

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