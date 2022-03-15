أسعار النفط تواصل الهبوط.. برنت يتراجع 4% والأميركي دون 100 دولار

الوكيل الاخباري- هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 4% بعد أن دفعت المخاوف بشأن تباطؤ محتمل للاقتصاد الصيني بالمستثمرين الى إعادة النظر في توقعاتهم حول الطلب على النفط.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 4.11% لتصل إلى 102.52 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي بنسبة 4.17% لتصل إلى 98.7 دولار للبرميل.



ويضاف هذا إلى الخسائر التي مني بها النفط خلال جلسة أمس، إذ أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة تداول الإثنين منخفضة 5.77 دولار، أو 5.1%، لتسجل عند التسوية 106.90 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6.32 دولار، أو 5.8%، لتبلغ عند التسوية 103.01 دولار للبرميل.

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