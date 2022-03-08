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الثلاثاء، 08-03-2022 04:55 م

6.4 مليار دولار أرباح البنوك القطرية العام الماضي

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الوكيل الاخباري-  سجلت أرباح البنوك القطرية خلال العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 12.8 بالمئة، لتصل إلى 23.3 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، مقابل 20.6 مليار ريال (5.6 مليار دولار) عام 2020، بحسب موقع بورصة قطر.

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وبينت البورصة، اليوم الثلاثاء، أن قطاع البنوك نجح بمعالجة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي خيمت على الأرباح في العام 2020، واستفاد في العام الماضي من إدراج لقاحات عدة مضادة للفيروس وفتح الاقتصادات، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية.


وقاد بنك قطر الوطني الذي يملك حصة نسبتها 35 بالمئة في بنك الإسكان الأردني، ربحية البنوك القطرية.

 

بترا

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