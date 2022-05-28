السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المعهد المروري: 320 مليون دينار كلفة الحوادث المرورية العام الماضي

روسيا : إنتاج البلاد من الحبوب سيبلغ 130 مليون طن في 2022

الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

مصر تصدر تقريرا جديدا بشأن جدري القردة وتكشف عن وضعه في البلاد

صناعيون: خفض التعرفة الكهربائية لن ينعكس على أسعار المنتجات

%92 نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

حالة انتحار جديدة.. عنصر في قوى الامن يطلق النار على نفسه في لبنان

الأمن العام: وقوع جريمة كل 25 دقيقة وثانيتين بالمملكة في 2021

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

حالة البلاد يدعو إلى جدولة ديون القطاع السياحي

السبت، 28-05-2022 10:59 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

1648216477788


الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة، لتختتم الأسبوع بمكاسب قبل عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى بالولايات المتحدة، بداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، بينما تتفاوض الدول الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفرض حظرا تاما على النفط الخام الروسي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 2.03 دولار أو 1.7% ليبلغ عند التسوية 119.43 دولار. وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتا أو 0.9% إلى 115.07 دولار للبرميل عند التسوية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت 6% بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.5%.

وتلقت الأسعار دعما من الطلب العالمي القوي على الوقود، إذ تجاوزت العقود الآجلة للبنزين وزيت التدفئة أسعار النفط الخام هذا العام.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
corn_9845623-590x330

روسيا : إنتاج البلاد من الحبوب سيبلغ 130 مليون طن في 2022

11fd71fd-a817-40ba-a1d5-15c5f4d0b8f4-1

الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

6291e0254c59b72b2770f25d

مصر تصدر تقريرا جديدا بشأن جدري القردة وتكشف عن وضعه في البلاد

.للال

صناعيون: خفض التعرفة الكهربائية لن ينعكس على أسعار المنتجات

download

روسيا تفكر في السماح باستخدام العملات المشفرة للمدفوعات

f17114237

شركات أوروبية تشتري النفط الروسي بأسعار زهيدة.. وتبيعه في الأسواق

أخبار متعلقة
509561-1668967176

ليبيا: لا صحة لطلب أوروبا زيادة إمدادات الغاز الليبية

05-2

وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود تبلغ نحو 60%

262197

بيتكوين توسع خسائرها.. هبطت إلى أدنى مستوياتها في 10 شهور

329G2E4-highres

اليابان: سنحظر مبدئيا واردات النفط الروسية

نفط2

تراجع أسعار النفط عالمياً

FNOyYluWYAEGUDn

سهم أرامكو يلامس 46 ريالاً.. في أعلى مستويات له منذ الإدراج