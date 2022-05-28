ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة، لتختتم الأسبوع بمكاسب قبل عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى بالولايات المتحدة، بداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، بينما تتفاوض الدول الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفرض حظرا تاما على النفط الخام الروسي.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 2.03 دولار أو 1.7% ليبلغ عند التسوية 119.43 دولار. وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتا أو 0.9% إلى 115.07 دولار للبرميل عند التسوية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت 6% بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.5%.



وتلقت الأسعار دعما من الطلب العالمي القوي على الوقود، إذ تجاوزت العقود الآجلة للبنزين وزيت التدفئة أسعار النفط الخام هذا العام.

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