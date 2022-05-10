الثلاثاء 10-05-2022
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الثلاثاء، 10-05-2022 11:14 ص

ليبيا: لا صحة لطلب أوروبا زيادة إمدادات الغاز الليبية

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الوكيل الاخباري- نفى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، طلب أوروبا من ليبيا زيادة إمدادات الغاز للمساهمة بمواجهة حاجة السوق الأوروبية للغاز، تزامنا مع أزمة الطاقة والتوتر مع موسكو.

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وفي تصريحات صحفية، قال وزير النفط والغاز في الحكومة منتهية الولاية، محمد عون، إن "الإنتاج الليبي من النفط الخام يصل إلى نحو 650 ألف برميل يوميا، أما إنتاج الغاز فيصل إلى ملياري قدم مكعب يوميا".

وأضاف عون أن "إنتاج الحقول والموانئ المغلقة لم يستأنف، وإنما جرى شحن سفينتين من ميناء الزويتينة لتخفيف الضغط على الخزانات"، مشيرا إلى "استمرار إغلاق حقول الزويتينة وأكاكوس والسرير وبعض حقول شركتي مليتة وسرت"، حيث نفى أن يكون وقف النفط "جرى من قبل قطاع طرق".

وأشار إلى أن "اللجنة التي شكلتها وزارة النفط لا زالت تتواصل مع كل الأطراف لمعرفة أسباب وملابسات الإغلاق".

 وجدد وزير النفط الليبي تأكيده على "عدم قدرة ليبيا على زيادة الإنتاج من النفط والغاز قبل نحو خمس سنوات"، موضحا أن "الإمكانات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج".
كما اتهم عون الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا باستخدام "ورقة النفط"، مؤكدا "رفضه حجب إيرادات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط".

 

روسيا اليوم

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